Дуэйн Джонсон сыграет в фильме «Король» режиссёра Земекиса

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Американский актёр Дуэйн Джонсон, известный под псевдонимом Скала, сыграет первого короля Гавайев Камеамеа I в фильме режиссёра Роберта Земекиса. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным портала, автором сценария картины выступит номинант на премию «Оскар» Рэндалл Уоллес.

Отмечается, что фильм будет основан на реальных событиях. 

Ранее Джонсон заявил, что не против попробовать себя в роли политика. 

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