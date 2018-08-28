Рома Зверь рассказал о съёмках в фильме «Лето»

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Музыкант и актёр Роман Билык, более известный как Рома Зверь, рассказал о съёмках в фильме «Лето».
Рома Зверь рассказал о съёмках в фильме «Лето»
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Об этом сообщает Пятый канал.

По словам Билыка, работа была тяжёлой, и у него не было времени думать о том, какая это честь — играть Майка Науменко.

«Не знаю, может быть, и проскальзывали такие мысли… Но когда ты работаешь и погружён в процесс, ты как-то не задумываешься о таких вещах. Ты увлечён другим — работой. Тебе не до анализа: мол, о, круто, я играю вместо Майка или вместо Цоя. Особенно когда мы работали над саундтреком», — расказал он.

Как отметил Билык, иногда такие мысли приходили, но на «полсекунды».

Ранее Роберт Цой, отец лидера группы «Кино» Виктора Цоя, в беседе с НСН оценил сценарий фильма Кирилла Серебренникова «Лето» о его сыне.

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