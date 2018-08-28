В России предложили создать арт-резиденции для борьбы с китайскими подделками предметов народного промысла

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил создать арт-резиденции для борьбы с китайскими подделками предметов народного промысла, сообщает «Парламентская газета».

С соответствующей инициативой он обратился в правительство. В ОНФ выступают за то, чтобы внести изменения в нацпроект по направлению «Культура».

«Предприятия народных художественных промыслов переживают тяжёлые времена. Спрос на их товары невелик, а дешёвые китайские подделки забирают и без того немногочисленных клиентов. Повысить престиж промыслов, привлечь туристов и тем самым развивать поселения, где бытуют эти ремёсла, помогут арт-резиденции», — заявила член центрального штаба ОНФ, глава Российского союза сельской молодёжи Юлия Оглоблина.

По её словам, речь идёт о гостевых домах для художниках, фактически о культурных центрах, где мастера смогут жить, работать, проводить выставки и мастер-классы. Для этого в законодательство необходимо внести определение «арт-резиденция» или «дом творчества», пояснила представитель ОНФ.

Ранее издание «Реальное время» сообщало, что в Оренбурге изъяли крупную партию поддельных футболок с символикой ЧМ-2018.