Юрий Мудров переназначен директором музея «Исаакиевский собор»

Комитет по культуре переназначил Юрия Мудрова директором музея «Исаакиевский собор» в Санкт-Петербурге, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Трудовой договор с ним действует до 15 июня 2019 года. Соответствующий приказ подписал глава комитета Константин Сухенко.

Мудрова назначили на этот пост в 2017 году. Ранее он занимал руководящие должности в ГМЗ «Павловск», ГМЗ «Ораниенбаум», Государственном музее истории религии и других городских учреждениях культуры.

12 июня Исаакиевский собор отметил 160-летие с момента освящения, напоминает «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что завершена реставрация купола Исаакиевского собора.