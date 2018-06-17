Юрий Мудров переназначен директором музея «Исаакиевский собор»

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Комитет по культуре переназначил Юрия Мудрова директором музея «Исаакиевский собор» в Санкт-Петербурге, сообщает ФБА «Экономика сегодня».
Юрий Мудров переназначен директором музея «Исаакиевский собор»
  • ©ANTON VAGANOV
  • Reuters

Трудовой договор с ним действует до 15 июня 2019 года. Соответствующий приказ подписал глава комитета Константин Сухенко.

Мудрова назначили на этот пост в 2017 году. Ранее он занимал руководящие должности в ГМЗ «Павловск», ГМЗ «Ораниенбаум», Государственном музее истории религии и других городских учреждениях культуры.

12 июня Исаакиевский собор отметил 160-летие с момента освящения, напоминает «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что завершена реставрация купола Исаакиевского собора.

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