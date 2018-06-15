В Совфеде призвали активнее воспитывать патриотизм у молодёжи с помощью кино

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с ФАН призвала активнее воспитывать патриотизм у молодёжи с помощью кино.

Как рассказала сенатор, в настоящее время страна подвергается беспрецедентному давлению со стороны Запада, поэтому особенно важно продвигать образ России как страны-миротворца и воспитывать в россиянах гордость за Отечество.

По словам Ковитиди, США давно используют Голливуд для самопиара, и многие американские фильмы имеют политический подтекст.

«Министерством обороны России проводится совместная работа с кинематографистами, однако так ли широко представлены российские фильмы в американском прокате и представлены ли вообще?» — заявила сенатор.

Ранее врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко рассказал о работе с молодёжью в регионе.