Актриса Энн Дауд прокомментировала свою работу в сериале «Рассказ служанки»

Актриса Энн Дауд в беседе с kp.ru прокомментировала свою работу в сериале «Рассказ служанки», где она играет наставницу Лидию.

По словам артистки, отказ служанок подчиниться её героине в конце первого сезона потряс Лидию до глубины души.

«Думаю, она считала, что они у неё под контролем, но она недооценила их стремления к совместной солидарной борьбе. Она не ожидала такого развития событий и решила, что была с ними недостаточно строга, потому что им не выжить в Гилеаде, если они думают, что могут так себя вести», — рассказала Дауд.

Как считает актриса, её героиня понимает, что жизнь служанок потеряна, а Гилеад — их единственный шанс.

Дауд также назвала своего персонажа прирождённой учительницей, способной организовать класс, привлечь к себе всеобщее внимание, прекратить болтовню в одно мгновение. Артистка считает, что Лидия вряд ли понимает всю неправедность своих поступков, она видит в них абсолютную необходимость.

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