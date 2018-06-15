Александр Гуров поделился воспоминаниями о Станиславе Говорухине
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«Для меня весть о кончине Станислава Сергеевича стала очень неожиданной. Я знал его почти 30 лет, и он всегда был крепким, мужественным и уверенным человеком», — заявил Гуров.
По его словам, он консультировал фильм Говорухина «Так жить нельзя», когда работал в НИИ МВД СССР, но попросил убрать из титров свою фамилию.
«Он убрал, но всё равно все узнали, кто его консультировал. Тем более что фильм тогда произвёл в стране настоящий фурор», — отметил Гуров.
Генерал назвал Говорухина человеком блестящего ума, который проникал в самую суть происходящего и в совершенстве знал и понимал жизнь.
«Когда мы были депутатами, то часто встречались уже в Госдуме», — рассказал Гуров.
Говоря о работе режиссёра на посту председателя думского комитета по культуре, Гуров отметил, что Говорухин всегда занимал принципиальную позицию, часто и по делу выступал с критическими замечаниями.
Ранее актёр и режиссёр Сергей Юрский в беседе с ФАН прокомментировал смерть Говорухина.