Александр Гуров поделился воспоминаниями о Станиславе Говорухине

Генерал-лейтенант МВД, доктор юридических наук, профессор, депутат Госдумы III—V созывов, заслуженный юрист России Александр Гуров в беседе с «Аргументами неделi» поделился воспоминаниями о режиссёре Станиславе Говорухине.

«Для меня весть о кончине Станислава Сергеевича стала очень неожиданной. Я знал его почти 30 лет, и он всегда был крепким, мужественным и уверенным человеком», — заявил Гуров.

По его словам, он консультировал фильм Говорухина «Так жить нельзя», когда работал в НИИ МВД СССР, но попросил убрать из титров свою фамилию.

«Он убрал, но всё равно все узнали, кто его консультировал. Тем более что фильм тогда произвёл в стране настоящий фурор», — отметил Гуров.

Генерал назвал Говорухина человеком блестящего ума, который проникал в самую суть происходящего и в совершенстве знал и понимал жизнь.

«Когда мы были депутатами, то часто встречались уже в Госдуме», — рассказал Гуров.

Говоря о работе режиссёра на посту председателя думского комитета по культуре, Гуров отметил, что Говорухин всегда занимал принципиальную позицию, часто и по делу выступал с критическими замечаниями.

Ранее актёр и режиссёр Сергей Юрский в беседе с ФАН прокомментировал смерть Говорухина.