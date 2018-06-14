Губернатор Севастополя назвал условия строительства в городе консерватории

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников назвал условия строительства в городе консерватории.

«Должны быть музыкальные школы, сегодня появилась новая. Затем — музыкальное училище, потом — консерватория», — цитирует Овсянникова «Новый Севастополь».

Как отметил губернатор, это возможно при президентской грантовой поддержке.

Овсянников напомнил, что когда в Севастополь приезжала вице-премьер России Ольга Голодец, то они обсуждали строительство консерватории.

«Нам был задан вопрос: «Сколько у вас музыкальных школ и выпускников?» У нас восемь школ и 60 выпускников. Этого мало», — уточнил он.

По его словам, если будут появляться музыкальные школы, училище, тогда городу окажут поддержку в строительстве консерватории.

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