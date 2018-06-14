Сергей Юрский назвал Станислава Говорухина большим режиссёром

Актёр и режиссёр Сергей Юрский в беседе с ФАН прокомментировал смерть депутата Госдумы, режиссёра Станислава Говорухина.

«Это действительно большая утрата, потому что Говорухин был очень большой режиссёр», — заявил он.

В свою очередь, актриса Татьяна Друбич в беседе с kp.ru считает, что Говорухин был «абсолютно прекрасным человеком».

«Для меня это очень большая потеря. Для меня это уход очень близкого человека, почти родственника. Станислав Сергеевич мог быть для меня братом, дядей, отцом. Как-то это неправильно, что его больше нет», — отметила она.

Ранее сообщалось, что Говорухин будет похоронен на Новодевичьем кладбище.