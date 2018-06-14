В Уральском федеральном округе стартует проект, основанный на легендах Южного Урала и направленный на развитие внутреннего и событийного туризма, сообщают «Аргументы неделi». Таким образом, Челябинская область будет представлена на «Сказочной карте России».

Автор уральского проекта Оксана Стельмах рассказала, что символическое появление богатыря Семигора на карте состоится 8 июля 2018 года во время фестиваля семейных сказочных игр «Изумрудный город».

«Главным героем праздника станет царь Семигор — хранитель уральской природы, настоящий богатырь. Былинный персонаж стал украшением «Сказочной карты России», а Челябинская область стала 27-м по счёту регионом, который там появится», — уточнила она.

На карте уже представлены Переславль-Залесский, Кострома, Киров, Шадринск и другие населённые пункты.

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