Число посетителей фестиваля «День России. Московское время» превысило миллион

Количество посетителей фестиваля «День России. Московское время» превысило миллион, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

Мероприятие проходило 11 и 12 июня на 16 площадках. Основной темой стали культурные эпохи ХХ и ХХI веков.

Программа включала мастер-классы, концерты, спектакли. На концерте на Красной площади побывали более 30 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что центральные площадки фестиваля 11 июня посетили около 650 тыс. человек.

Также Newinform сообщал, что вход в Летний сад в Санкт-Петербурге сделают платным с 21 по 27 июня из-за фестиваля «Императорские сады России».