Число посетителей фестиваля «День России. Московское время» превысило миллион
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Мероприятие проходило 11 и 12 июня на 16 площадках. Основной темой стали культурные эпохи ХХ и ХХI веков.
Программа включала мастер-классы, концерты, спектакли. На концерте на Красной площади побывали более 30 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что центральные площадки фестиваля 11 июня посетили около 650 тыс. человек.
Также Newinform сообщал, что вход в Летний сад в Санкт-Петербурге сделают платным с 21 по 27 июня из-за фестиваля «Императорские сады России».