Сергей Бугаев рассказал о недавнем разговоре с Говорухиным

Советский и российский художник, музыкант и актёр Сергей Бугаев, также известный под псевдонимом Африка, прокомментировал смерть Станислава Говорухина. В беседе с RT он выразил соболезнования всем, кто любит режиссёра и его творчество.

«Я уверен, что в сердцах людей он (Говорухин. — RT) останется человеком, которого все благодарят за те откровения, которые он подарил людям ещё в то время, когда совсем по-другому мы воспринимали каждое слово. Я помню, как мой папа записывал на магнитофон песню Высоцкого из фильма «Вертикаль» (первый полнометражный фильм Говорухина. — RT). Сейчас сложно очень объяснить молодёжи, что такое слова в песне», — заявил Бугаев.

По его словам, он благодарен, что начал общаться с режиссёром на съёмках фильма Сергея Соловьёва «Асса», где Говорухин исполнил одну из ролей.

«Мы почти что два месяца работали в Крыму, проживали в одной гостинице в Ялте, ходили друг к другу в гости, пили чай и что-то обсуждали. Это была на самом деле встреча двух поколений: с одной стороны — поколение шестидесятников, к которым относились Соловьёв и сам Станислав Сергеевич Говорухин, и мы — молодые революционеришки в лице Виктора Цоя, Тимура Новикова, и в общем я где-то тоже к этому был причастен», — сказал музыкант.

Он подчеркнул, что для своего времени Говорухин тоже был революционером.

Бугаев отметил, что они с режиссёром общались на протяжении 30-ти лет и вплоть до последнего времени строили совместные планы.

«Мы думали поехать по стране. Потому что к фильму «Асса» до сих пор большой интерес, а сейчас тридцатилетие выхода фильма. И я попросил его поддержать такую творческую поездку куда-нибудь. Мы договорились в сентябре выступить в Крыму. Потому что там фильм «Асса» является определённого рода символом. Фильм снимался, в Крыму, в Ялте, и люди это очень ценят», — пояснил он.

Также Говорухин и Бугаев обсуждали все злободневные вопросы, касающиеся культуры.

«Недавно он мне позвонил и спрашивает: «Ну, как ты там, не снимался в фильме про Цоя?» Нет, говорю, я уже в одном снялся, и больше мне уже, наверное, не светит. Он спросил меня, как я отношусь к тому, что происходит, что все хотят снимать про Цоя. И спрашивает: «Ты сам-то не хочешь снять?» Я ответил, что очень хочу, и даже пошёл к каким-то людям, которые средства распределяют в Госкино. Но вижу, что это такая мутная вода и тёмное болото, и туда я ходить не хочу, а денег у меня таких нет, чтобы кино снимать. Он мне начал что-то советовать, объяснять, потому что я в бюрократии не разбираюсь, а у него больше опыта было», — рассказал музыкант.

Станислав Говорухин скончался в Подмосковье в четверг, 14 июня. Причиной его смерти стала продолжительная болезнь.