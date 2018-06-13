На базе противоатомного убежища в Севастополе открыли экспозицию музея

На базе действующего противоатомного убежища первого класса в Севастополе открыли экспозицию музея «Подземный Севастополь и гражданские защитные сооружения».

Как заявил замдиректора музея Юрий Тыкалов, бомбоубежище построено в 1957 году. Оно расположено на 50-метровой глубине и представляет собой две параллельные галереи длиной по 500 метров. В 1950-х там находился командный пункт управления со средствами связи, медицинская операционная, дизель-электростанция, кинозал, спальное помещение на 2 тыс. мест.

«Убежище действующее, и в случае чрезвычайной ситуации в течение 12 часов может быть полностью подготовлено для приёма людей. Это небольшой подземный город, который может длительное время существовать автономно», — отметил Тыкалов.

В музее работают шесть экскурсоводов, сообщает «Новый Севастополь».

Со своей стороны, заместитель начальника ГУ МЧС по городу Алексей Краснокутский рассказал, что убежище соответствует всем современным требованиям гражданской обороны, и аналогов ему в России нет.

Он добавил, что экспонаты собраны с различных военных складов.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбурге планируют сохранить дом-музей семьи музыканта Мстислава Ростроповича.