На Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник Владимиру Зельдину

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На Новодевичьем кладбище в Москве прошла церемония открытия памятника актёру Владимиру Зельдину, сообщает телеканал «Звезда».
На Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник Владимиру Зельдину
  • © РИА Новости

Бронзовая скульптура создана в Студии военных художников имени М.Б. Грекова. Автор — Максим Малашенко. Он представил Зельдина в образе Дон Кихота — одной из наиболее известных ролей артиста.

«Для нас, для тех, кто лично знал Владимира Михайловича, он останется в памяти как человек очень тёплый. Мы смотрим на этот памятник и в очередной раз вспоминаем многие сюжеты, связанные с Владимиром Михайловичем Зельдиным», — заявил заместитель министра обороны России Николай Панков.

Зельдин скончался в 2016 году.

Ранее сообщалось, что в Перми открыли памятник актёру Георгию Буркову.

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