На Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник Владимиру Зельдину
- © РИА Новости
Бронзовая скульптура создана в Студии военных художников имени М.Б. Грекова. Автор — Максим Малашенко. Он представил Зельдина в образе Дон Кихота — одной из наиболее известных ролей артиста.
«Для нас, для тех, кто лично знал Владимира Михайловича, он останется в памяти как человек очень тёплый. Мы смотрим на этот памятник и в очередной раз вспоминаем многие сюжеты, связанные с Владимиром Михайловичем Зельдиным», — заявил заместитель министра обороны России Николай Панков.
Зельдин скончался в 2016 году.
Ранее сообщалось, что в Перми открыли памятник актёру Георгию Буркову.