Московский зоопарк сообщил о рождении четырёх восточносибирских рысят

Московский зоопарк сообщил о появлении на свет четырёх восточносибирских рысят, передают «Известия» со ссылкой на сайт мэра.

Как заявила генеральный директор зоосада Светлана Акулова, пол малышей пока неизвестен.

«Наши рыси создали крепкую и, если можно так выразиться, любящую семью. Когда мама-рысь идёт есть, с котятами остаются старшие сёстры, а отец семейства и подросший самец из прошлогоднего помёта охраняют территорию», — отметила она.

По её словам, в дикой природе рыси предпочитают жить уединённо. Самец оставляет самку ещё до появления потомства, и мать воспитывает рысят одна, передаёт телеканал «360».

В будущем маленьких рысей могут отправить в российские и европейские зоопарки.

Ранее сообщалось, что пять полярных волчат родились в зоопарке Ижевска.