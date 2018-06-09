Московский зоопарк сообщил о рождении четырёх восточносибирских рысят

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Московский зоопарк сообщил о появлении на свет четырёх восточносибирских рысят, передают «Известия» со ссылкой на сайт мэра.
Московский зоопарк сообщил о рождении четырёх восточносибирских рысят
  • © www.moscowzoo.ru

Как заявила генеральный директор зоосада Светлана Акулова, пол малышей пока неизвестен.

«Наши рыси создали крепкую и, если можно так выразиться, любящую семью. Когда мама-рысь идёт есть, с котятами остаются старшие сёстры, а отец семейства и подросший самец из прошлогоднего помёта охраняют территорию», — отметила она.

По её словам, в дикой природе рыси предпочитают жить уединённо. Самец оставляет самку ещё до появления потомства, и мать воспитывает рысят одна, передаёт телеканал «360».

В будущем маленьких рысей могут отправить в российские и европейские зоопарки.

Ранее сообщалось, что пять полярных волчат родились в зоопарке Ижевска.

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