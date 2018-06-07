Сергей Маковецкий назвал Киру Муратову национальным достоянием

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Актёр Сергей Маковецкий в беседе с ФАН назвал режиссёра Киру Муратову настоящим национальным достоянием.
Сергей Маковецкий назвал Киру Муратову национальным достоянием
  • © РИА Новости

«Это уникальный режиссёр и человек, таких никогда не было и не будет», — сказал он.

Со своей стороны, народный артист Украины, худрук комик-труппы «Маски» Георгий Делиев в беседе с НСН отметил особый взгляд и методику Муратовой.

«Для всех поклонников её фильмов и её таланта очевидно, что она гениальный режиссёр», — заявил он.

Как подчеркнул Делиев, для него было огромным счастьем изучать Муратову, находиться с ней рядом, пытаться понять её как режиссёра изнутри.

Ранее народный артист России Михаил Пореченков прокомментировал смерть Муратовой.

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