Юрий Грымов назвал Киру Муратову абсолютно культурным явлением

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Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в беседе с НСН назвал режиссёра Киру Муратову абсолютно культурным явлением.
Юрий Грымов назвал Киру Муратову абсолютно культурным явлением
  • © Gennadii Sergeev
  • globallookpress.com

«Мне кажется, что она вышла за пределы просто понятия «кино». Она шире и глубже, чем просто кино в привычном его понимании. Я бы назвал её очень ёмким и правильным словом «художник». И, безусловно, она — целая эпоха», — сказал Грымов.

По его словам, никто не делает и не будет делать такое кино, как у Муратовой.

Как считает режиссёр, в настоящее время всё превратилось в «примитив», а кино как художественное произведение, как осмысление жизни осталось в прошлом.

Ранее народный артист России Михаил Пореченков в беседе с телеканалом «360» прокомментировал смерть Муратовой.

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