Купеческие дома в центре Москвы признаны объектами культурного наследия

Ансамбль из двух жилых домов с лавками на Пятницкой улице в Москве признан объектом культурного наследия регионального значения, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

Это образец купеческой малоэтажной застройки Замоскворечья, характерный для конца XVIII — XIX веков.

На первом этаже были расположены торговые лавки и мастерские, на втором — квартиры. В настоящее время в зданиях находятся отделения банков, кафе, магазины, офисы.

Как заявил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов, дома полностью сохранили свой исторический облик.

Он также отметил, что Пятницкая — уникальная улица, своеобразная машина времени, по которой можно проследить историю города.

Ранее НСН сообщала, что реставрацию здания театра «Современник» в Москве могут завершить к сентябрю.