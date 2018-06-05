Пять полярных волчат родились в зоопарке Ижевска

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Пять полярных волчат появились на свет в зоопарке Ижевска, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу.
Пять полярных волчат родились в зоопарке Ижевска
  • © Официальный сайт зоопарка Удмуртии

В конце апреля волчица перестала появляться на прогулках и изредка выходила из логова в обеденное время. Сотрудники зоосада предположили, что такое поведение связано с тем, что она родила.

«Почти месяц малыши находились в логове и буквально на днях стали выходить на улицу. Сначала были замечены трое самых смелых щенят, потом появились ещё двое», — рассказали в зоопарке.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в зоопарке Ижевска родилась самка северного оленя.

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