Старейшая солистка оркестра имени Андреева скончалась в Петербурге после ДТП

Старейшая солистка Государственного русского оркестра имени Андреева Наталия Сорокина скончалась в Санкт-Петербурге на 92-м году жизни.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора оркестра Наталью Митину.

«В результате трагического стечения обстоятельств на 92-м году жизни скончалась старейшая солистка коллектива, народная артистка России Наталия Давыдовна Сорокина», — говорится в сообщении пресс-службы оркестра.

Как рассказала Митина, инцидент произошёл, когда Сорокина вышла в магазин.

«Она проходила через карман, где овощи продают, увидела эту машину, та её пропустила, потом пошла дальше, а этому человеку почему-то захотелось развернуться, и он не заметил, что она идёт опять здесь же», — сказала Митина.

Сорокина была госпитализирована в Мариинскую больницу, где впоследствии скончалась.

Ранее сообщалось, что в возрасте 78 лет скончался народный артист России Леонид Неведомский.