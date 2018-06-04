Старейшая солистка оркестра имени Андреева скончалась в Петербурге после ДТП

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Старейшая солистка Государственного русского оркестра имени Андреева Наталия Сорокина скончалась в Санкт-Петербурге на 92-м году жизни.
Старейшая солистка оркестра имени Андреева скончалась в Петербурге после ДТП
  • Наталия Сорокина
  • © Пресс-служба Государственного академического русского оркестра имени В.В. Андреева

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора оркестра Наталью Митину.

«В результате трагического стечения обстоятельств на 92-м году жизни скончалась старейшая солистка коллектива, народная артистка России Наталия Давыдовна Сорокина», — говорится в сообщении пресс-службы оркестра.

Как рассказала Митина, инцидент произошёл, когда Сорокина вышла в магазин.

«Она проходила через карман, где овощи продают, увидела эту машину, та её пропустила, потом пошла дальше, а этому человеку почему-то захотелось развернуться, и он не заметил, что она идёт опять здесь же», — сказала Митина.

Сорокина была госпитализирована в Мариинскую больницу, где впоследствии скончалась.

Ранее сообщалось, что в возрасте 78 лет скончался народный артист России Леонид Неведомский.

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