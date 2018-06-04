Старейшая солистка оркестра имени Андреева скончалась в Петербурге после ДТП
- Наталия Сорокина
- © Пресс-служба Государственного академического русского оркестра имени В.В. Андреева
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора оркестра Наталью Митину.
«В результате трагического стечения обстоятельств на 92-м году жизни скончалась старейшая солистка коллектива, народная артистка России Наталия Давыдовна Сорокина», — говорится в сообщении пресс-службы оркестра.
Как рассказала Митина, инцидент произошёл, когда Сорокина вышла в магазин.
«Она проходила через карман, где овощи продают, увидела эту машину, та её пропустила, потом пошла дальше, а этому человеку почему-то захотелось развернуться, и он не заметил, что она идёт опять здесь же», — сказала Митина.
Сорокина была госпитализирована в Мариинскую больницу, где впоследствии скончалась.
Ранее сообщалось, что в возрасте 78 лет скончался народный артист России Леонид Неведомский.