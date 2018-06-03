В Москве представили книгу о малоизвестных фактах Великой Отечественной войны

В Москве в рамках фестиваля «Красная площадь» представили книгу о малоизвестных фактах Великой Отечественной войны. На фестивале состоялась презентация книги «Ад-184. Советские военнопленные, бывшие узники вяземских «дулагов» вспоминают».

«Книга-мемориал «Ад-184» посвящена памяти героических защитников Родины. Они 1941 году встали на пути рвавшихся к Москве немецких орд, попали в плен и погибли в нечеловеческих условиях «Дулага-184» и других лагерей смерти в городе Вязьме», — говорится в сообщении Российского военно-исторического общества.

Как сообщает ТАСС, в книге впервые представлены уточнённые списки погибших в «Дулаге-184» военнослужащих и мирных граждан, фотографии советских бойцов и командиров.

Книга написана группой исследователей, которые в течение почти десяти лет работали над увековечением памяти защитников Москвы.

Как ранее сообщал портал m24, книжный фестиваль начал работу в Москве 31 мая.