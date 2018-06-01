Машков приехал на международный детский фестиваль в Новокузнецк

Актёр и режиссёр Владимир Машков приехал на международный фестиваль «Кукла в детских руках» в Новокузнецк в качестве почётного гостя, сообщает kp.ru.

Трёхдневный форум открылся 1 июня, в День защиты детей. Среди участников — представители Новосибирской, Томской, Кемеровской, Саратовской областей, Алтайского края, Санкт-Петербурга. «Мне кажется, дети все талантливы. Другое дело — мы не всегда можем разглядеть талант в ребёнке, но мы можем увидеть ребёнка с артистическим складом характера», — заявил Машков. Артист будет вручать спецприз за лучшую актёрскую игру. Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что просмотр спектаклей состоится 2 и 3 июня, церемония награждения — 3 июня.