Машков приехал на международный детский фестиваль в Новокузнецк

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Актёр и режиссёр Владимир Машков приехал на международный фестиваль «Кукла в детских руках» в Новокузнецк в качестве почётного гостя, сообщает kp.ru.

Трёхдневный форум открылся 1 июня, в День защиты детей. Среди участников — представители Новосибирской, Томской, Кемеровской, Саратовской областей, Алтайского края, Санкт-Петербурга.

«Мне кажется, дети все талантливы. Другое дело — мы не всегда можем разглядеть талант в ребёнке, но мы можем увидеть ребёнка с артистическим складом характера», — заявил Машков.

Артист будет вручать спецприз за лучшую актёрскую игру.

Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что просмотр спектаклей состоится 2 и 3 июня, церемония награждения — 3 июня.

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