Машков приехал на международный детский фестиваль в Новокузнецк
Трёхдневный форум открылся 1 июня, в День защиты детей. Среди участников — представители Новосибирской, Томской, Кемеровской, Саратовской областей, Алтайского края, Санкт-Петербурга.
«Мне кажется, дети все талантливы. Другое дело — мы не всегда можем разглядеть талант в ребёнке, но мы можем увидеть ребёнка с артистическим складом характера», — заявил Машков.
Артист будет вручать спецприз за лучшую актёрскую игру.
Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что просмотр спектаклей состоится 2 и 3 июня, церемония награждения — 3 июня.