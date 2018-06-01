Монсеррат Кабалье рассказала о своих родственниках в России

Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье в беседе с газетой «Известия» рассказала о своих родственниках в России.

По словам артистки, это члены семьи её матери.

«В 1930-е годы, во время гражданской войны в Испании, они эмигрировали в Советский Союз. Они прожили здесь хорошую жизнь: я могу сказать, что один из мужчин в этой семье был профессором в университете», — заявила Кабалье.

Она сообщила, что впервые приехала в СССР в 1970-е годы, когда гастролировала с театром «Ла Скала», и встреча с родственниками стала для неё большим сюрпризом.

«К сожалению, сейчас все эти люди уже умерли», — добавила певица.

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