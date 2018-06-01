Джоан Роулинг пишет сценарий к третьей части «Фантастических тварей»

Короткая ссылка
Автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг пишет продолжение истории «Фантастические твари и где они обитают», которая станет уже третьей в серии.
Джоан Роулинг пишет сценарий к третьей части «Фантастических тварей»
  • globallookpress.com
  • © Hubert Boesl

Об этом писательница сообщила во время онлайн-интервью на своём сайте

«Я только что закончила четвёртый роман серии Гэлбрейта, «Смертельный белый», и теперь пишу сценарий для «Фантастических тварей — 3», — поделилась с читателями Роулинг.

После завершения работы над сценарием писательница планирует приступить к новой книге для детей.

Релиз второго фильма из серии «Фантастические твари и где они обитают» — «Преступления Гриндельвальда» — состоится в ноябре 2018 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Культура
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить