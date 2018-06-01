Джоан Роулинг пишет сценарий к третьей части «Фантастических тварей»

Автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг пишет продолжение истории «Фантастические твари и где они обитают», которая станет уже третьей в серии.

Об этом писательница сообщила во время онлайн-интервью на своём сайте.

«Я только что закончила четвёртый роман серии Гэлбрейта, «Смертельный белый», и теперь пишу сценарий для «Фантастических тварей — 3», — поделилась с читателями Роулинг.

После завершения работы над сценарием писательница планирует приступить к новой книге для детей.

Релиз второго фильма из серии «Фантастические твари и где они обитают» — «Преступления Гриндельвальда» — состоится в ноябре 2018 года.