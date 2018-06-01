Площадки для уличных артистов появятся летом в 33 парках Москвы

Площадки для уличных артистов появятся летом в 33 московских парках, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

В каждом парке под выступления будут предоставлены от одной до четырёх зон.

Например, в парке Горького артистов можно будет увидеть у павильона «Шестигранник», на аллее слева и справа от центрального фонтана, а также у Андреевского моста.

В «Сокольниках» это аллея арок, эстрада «Ротонда» и Фонтанная площадь.

Для получения разрешения на выступление нужно заполнить заявку на сайтах парков.

Ранее ФАН сообщало, что фестиваль классической музыки пройдёт в Подмосковье 23 июня.