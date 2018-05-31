На улицах Москвы появятся виртуальные копии Пушкина

Виртуальные копии Александра Пушкина появятся на улицах, в парках и скверах Москвы, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

Увидеть 17 цифровых двойников можно будет 6 июня, в день рождения поэта.

Одного из них разместят на пересечении Малой Почтовой улицы и Госпитального переулка — на месте дома, где родился Пушкин.

3D-копии также появятся на Театральной площади и на Тверской улице, в парке «Зарядье» и других местах.

7 июня виртуальных двойников можно будет найти только рядом с Мемориальной квартирой поэта на Арбате и в библиотеке-читальне имени Пушкина на Спартаковской улице.

Ранее телеканал «360» сообщал, что на улицах Москвы появились новые виртуальные двойники одного из основателей МГУ — Михаила Ломоносова.