Найденный в 1996 году в Москве медный сосуд XVII века признали частью самогонного аппарата
Вместе с другими предметами, в том числе с серебряной утварью и 95 тыс. монет, сосуд был обнаружен в северной части атриума Гостиного Двора.
Специалисты установили, что кувшин представляет собой часть самогонного аппарата.
Такие находки в российской археологии считаются редкостью. Увидеть сосуд можно в Музее археологии Москвы.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что на набережной в Москве нашли артефакты XV века.