Найденный в 1996 году в Москве медный сосуд XVII века признали частью самогонного аппарата

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В Москве установили предназначение медного сосуда XVII века, найденного в 1996 году. Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

Вместе с другими предметами, в том числе с серебряной утварью и 95 тыс. монет, сосуд был обнаружен в северной части атриума Гостиного Двора.

Специалисты установили, что кувшин представляет собой часть самогонного аппарата.

Такие находки в российской археологии считаются редкостью. Увидеть сосуд можно в Музее археологии Москвы.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что на набережной в Москве нашли артефакты XV века.

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