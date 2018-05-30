Музеи Керчи будут работать бесплатно 1 июня в честь Дня защиты детей

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Музеи Керчи будут работать бесплатно в пятницу, 1 июня, в честь Дня защиты детей, сообщает НСН.

Посетить можно будет пять городских выставочных комплексов.

Это Историко-археологический музей, Картинная галерея, Мелек-Чесменский курган, Лапидарий, Музей истории Эльтигенского десанта.

Ранее Newinform сообщал, что в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге отреставрируют один из залов.

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