Музеи Керчи будут работать бесплатно 1 июня в честь Дня защиты детей

Музеи Керчи будут работать бесплатно в пятницу, 1 июня, в честь Дня защиты детей, сообщает НСН.

Посетить можно будет пять городских выставочных комплексов.

Это Историко-археологический музей, Картинная галерея, Мелек-Чесменский курган, Лапидарий, Музей истории Эльтигенского десанта.

Ранее Newinform сообщал, что в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге отреставрируют один из залов.