Музеи Керчи будут работать бесплатно 1 июня в честь Дня защиты детей
Музеи Керчи будут работать бесплатно в пятницу, 1 июня, в честь Дня защиты детей, сообщает НСН.
Посетить можно будет пять городских выставочных комплексов.
Это Историко-археологический музей, Картинная галерея, Мелек-Чесменский курган, Лапидарий, Музей истории Эльтигенского десанта.
Ранее Newinform сообщал, что в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге отреставрируют один из залов.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube