Фестиваль уличного искусства пройдёт в Новосибирске с 1 по 3 июня

Фестиваль уличного искусства «Окрашено» пройдёт в Новосибирске с 1 по 3 июня, сообщает «ВашГород.ру» со ссылкой на организатора Маргариту Балакину.

В этом году мастера граффити намерены выйти за рамки создания картин на стенах зданий — в арт-объект будет превращена бетономешалка.

Участниками фестиваля станут 12 художников из российских городов. Хедлайнером выступит мастер из Берлина.

Программа также включает открытие первого в городе стрит-арт музея под открытым небом, турнир по стритболу, граффити-пикник.

Ранее m24 сообщало, что фестиваль «Мультимир» пройдёт на ВДНХ с 30 мая по 3 июня.