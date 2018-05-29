В Московском Доме музыки пройдёт концерт в честь Дня защиты детей

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В Московском Доме музыки пройдёт большой праздничный концерт в честь Международного дня защиты детей, сообщают «Аргументы неделi».

Выступление состоится 1 июня в рамках фестиваля «Москва встречает друзей».

Участниками станут известные мастера и начинающие артисты. На сцену, в частности, выйдут группа «Кватро», стипендиаты Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, лауреаты и участники телепрограмм «Щелкунчик», «Синяя птица», «Голос. Дети», всероссийских и международных конкурсов.

Кроме того, в концерте примет участие Ансамбль песни и пляски имени Александрова.

Ранее m24 сообщало, что фестиваль «Мультимир» будет проходить на ВДНХ в Москве с 30 мая по 3 июня.

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