Дизайнер Вячеслав Зайцев рассказал, что для него является источником вдохновения

Дизайнер Вячеслав Зайцев назвал свой источник вдохновения, сообщает kp.ru.

«Природа — самый лучший источник вдохновения. Природа и красивые люди», — сказал он.

Зайцев также рассказал о последних тенденциях в моде. По его словам, ожидается «разностилье».

«Уже предлагается одновременно множество тенденций. Обычному человеку трудно разобраться. Это ужасно на самом деле. Какое-то «безмодье» получается», — отметил он.

Зайцев считает, что стилист в данной ситуации является единственным человеком, который может помочь.

Ранее «Дни.ру» сообщали о цикле выставочных проектов Александра Васильева о моде на ВДНХ в Москве.