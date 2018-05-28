СМИ: Скончался эстонский оперный певец Мати Пальм

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Эстонский оперный певец Мати Пальм умер на 77-м году жизни.
СМИ: Скончался эстонский оперный певец Мати Пальм
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Об этом сообщает ERR.

В разные годы Мати Пальм был солистом Берлинской национальной оперы и театра «Колон» в Аргентине.

В репертуаре певца было более 60 оперных партий, в том числе Борис Годунов, Дон Базилио («Севильский цирюльник»), Селим («Турок в Италии»), Осмин («Похищение из сераля»).




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