Картину абстракциониста из Южной Кореи продали за рекордную для корейских художников сумму

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Картина известного южнокорейского художника-абстракциониста Кима Ван Ки была продана на аукционе в Сеуле за рекордную сумму, став одной из самых дорогих работ корейских авторов. Об этом сообщает «Рёнхап».
Картину абстракциониста из Южной Кореи продали за рекордную для корейских художников сумму
  • © Courtesy of Seoul Auction

Отмечается, что полотно под названием «3-II-72 #220» было продано за 8,5 млрд вон (почти $8 млн), что стало новым рекордом среди корейских художников, превзойдя отметку в $5,7 млн, установленную ранее.

В апреле 2017 года за эту сумму была продана его же картина «Спокойствие 5-Ⅳ-73 #310».

По данным агентства, цветовое решение, которое использует мастер, вызвало интерес представителей живописи.

Почти вся поверхность холста покрыта множеством красных точек.

Имя покупателя произведения искусства не уточняется.

Ранее сообщалось, что картина Казимира Малевича «Супрематическая композиция» была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за $85,8 млн.

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