Международный фестиваль «Интермузей» пройдёт на ВДНХ с 31 мая по 3 июня, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Темой стали «Музеи и общество».

Планируется обсудить вопросы межрегионального и международного сотрудничества, инновационные подходы и цифровые технологии в современном музее, развитие волонтёрских движений и добровольческих проектов.

Мероприятия соберут на ВДНХ более 120 специалистов из 24 стран.

Также будет обширная культурная и детская программа, в которую вошли джазовые концерты, мюзиклы, мастер-классы.

Фестиваль проводится в Москве с 1999 года. В 2017-м на его площадках побывали более 40 тыс. человек.

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