Фестиваль «Интермузей» пройдёт на ВДНХ с 31 мая по 3 июня

Короткая ссылка
Международный фестиваль «Интермузей» пройдёт на ВДНХ с 31 мая по 3 июня, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Темой стали «Музеи и общество».

Планируется обсудить вопросы межрегионального и международного сотрудничества, инновационные подходы и цифровые технологии в современном музее, развитие волонтёрских движений и добровольческих проектов.

Мероприятия соберут на ВДНХ более 120 специалистов из 24 стран.

Также будет обширная культурная и детская программа, в которую вошли джазовые концерты, мюзиклы, мастер-классы.

Фестиваль проводится в Москве с 1999 года. В 2017-м на его площадках побывали более 40 тыс. человек.

Ранее НСН сообщала о выставке «Василий Верещагин» в Третьяковской галерее.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Культура
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить