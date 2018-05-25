Фестиваль «Интермузей» пройдёт на ВДНХ с 31 мая по 3 июня
Темой стали «Музеи и общество».
Планируется обсудить вопросы межрегионального и международного сотрудничества, инновационные подходы и цифровые технологии в современном музее, развитие волонтёрских движений и добровольческих проектов.
Мероприятия соберут на ВДНХ более 120 специалистов из 24 стран.
Также будет обширная культурная и детская программа, в которую вошли джазовые концерты, мюзиклы, мастер-классы.
Фестиваль проводится в Москве с 1999 года. В 2017-м на его площадках побывали более 40 тыс. человек.
Ранее НСН сообщала о выставке «Василий Верещагин» в Третьяковской галерее.