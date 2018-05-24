Акцию «Ночь музеев» в Москве посетили более 500 тысяч человек
Об этом заявил глава департамента культуры Александр Кибовский.
Тематические мероприятия проходили в музеях, театрах, галереях, арт-центрах и школах искусств.
В музее-заповеднике «Царицыно» собрались почти 39 тыс. человек, в музее-заповеднике «Коломенское» — 37 тыс., в парке «Зарядье» — 31,5 тыс.
Государственную Третьяковскую галерею посетили более 17 тыс. человек, ГМИИ имени Пушкина — более 11 тыс.
Всего в Москве в рамках акции состоялось свыше 800 событий.
Ранее сообщалось, что Новая Третьяковка в Москве установила рекорд по итогам акции «Ночь музеев».
Также портал «ВашГород.ру» сообщал о программе «Ночи музеев» в Кемерове.