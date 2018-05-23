В Москве пройдут бесплатные показы фильмов с участием Александра Абдулова
Увидеть ленты можно с 29 мая по 2 июня в сети «Москино». Ретроспектива приурочена к 65-летию со дня рождения артиста.
В программу вошли такие фильмы, как «Убить дракона», «Обыкновенное чудо», «Формула любви» и «Страховой агент».
Директор сети Светлана Максимченко заявила, что многие знают Абдулова по его амплуа героя-любовника, но для ретроспективы были выбраны ленты, где актёр сыграл самых разных персонажей.
«Мы хотели подчеркнуть богатство кинонаследия Абдулова и многогранность его таланта», — отметила она.
День рождения артиста будет отмечается 29 мая, напоминает Nation News.
Ранее сообщалось, что в Москве пройдут бесплатные показы фильмов о футболе.