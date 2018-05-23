В Москве пройдут бесплатные показы фильмов с участием Александра Абдулова

Короткая ссылка
В Москве пройдут бесплатные показы фильмов с участием актёра Александра Абдулова, сообщает m24 со ссылкой на сайт мэра и правительства.

Увидеть ленты можно с 29 мая по 2 июня в сети «Москино». Ретроспектива приурочена к 65-летию со дня рождения артиста.

В программу вошли такие фильмы, как «Убить дракона», «Обыкновенное чудо», «Формула любви» и «Страховой агент».

Директор сети Светлана Максимченко заявила, что многие знают Абдулова по его амплуа героя-любовника, но для ретроспективы были выбраны ленты, где актёр сыграл самых разных персонажей.

«Мы хотели подчеркнуть богатство кинонаследия Абдулова и многогранность его таланта», — отметила она.

День рождения артиста будет отмечается 29 мая, напоминает Nation News.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдут бесплатные показы фильмов о футболе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Культура
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных