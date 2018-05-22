В Москве появятся именные «звёзды» в честь Василия Ливанова и Зинаиды Кириенко
В Москве появятся именные «звёзды» в честь актёров Василия Ливанова, Зинаиды Кириенко и Владимира Машкова, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов России.
Церемония пройдёт на Площади звёзд российского кинематографа.
Запуск проекта состоялся 25 июня 2001 года в рамках проведения Московского международного кинофестиваля.
Ранее Пятый канал сообщал, что скверу в Санкт-Петербурге присвоили имя писателя Сергея Довлатова.
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