В Москве появятся именные «звёзды» в честь Василия Ливанова и Зинаиды Кириенко

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В Москве появятся именные «звёзды» в честь актёров Василия Ливанова, Зинаиды Кириенко и Владимира Машкова, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов России.

Церемония пройдёт на Площади звёзд российского кинематографа.

Запуск проекта состоялся 25 июня 2001 года в рамках проведения Московского международного кинофестиваля.

Ранее Пятый канал сообщал, что скверу в Санкт-Петербурге присвоили имя писателя Сергея Довлатова.

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