В Москве появятся именные «звёзды» в честь Василия Ливанова и Зинаиды Кириенко

В Москве появятся именные «звёзды» в честь актёров Василия Ливанова, Зинаиды Кириенко и Владимира Машкова, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов России.

Церемония пройдёт на Площади звёзд российского кинематографа. Запуск проекта состоялся 25 июня 2001 года в рамках проведения Московского международного кинофестиваля. Ранее Пятый канал сообщал, что скверу в Санкт-Петербурге присвоили имя писателя Сергея Довлатова.