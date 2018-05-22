Два фасада в центре Москвы получили статус выявленных объектов культурного наследия

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Два фасада исторического здания в центре Москвы получили статус выявленных объектов культурного наследия, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

Дом расположен на Смоленском бульваре.

Один из фасадов принадлежит постройке, которая в XVIII веке входила в комплекс городской усадьбы Каменских (в XIX веке там находилось земледельческое училище).

Второй фасад относится к церкви святых Кирилла и Мефодия, которая была пристроена к зданию учебного заведения, но не сохранилась.

Во время ремонтных работ в 2016 году на фасадах нашли уникальный белокаменный декор, который считался утраченным.

«У этих фасадов удивительная история: на них сохранилась белокаменная резьба, скрытая под толстым слоем штукатурки. Исследования, которые были проведены специалистами несколько лет назад, её не выявили», — заявил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Ранее НСН сообщала, что реставрацию здания театра «Современник» в Москве могут завершить к сентябрю.

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