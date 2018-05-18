Дом купца Самоделкина в Уфе признан объектом культурного наследия

Деревянный дом купца Самоделкина в Уфе попал в реестр памятников истории и культуры регионального значения, сообщает «Реальное время».

Соответствующий приказ управления по госохране объектов культурного наследия размещён на официальном правовом портале.

Особняк был построен в 1913 году. Предметом охраны признаны объёмно-пространственная композиция, декоративные элементы фасадов, интерьеры дома. На его территории нельзя строить капитальные объекты и производить любые виды работ, создающие угрозу разрушения.

Ранее Nation News сообщал, что здание института на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге стало объектом культурного наследия регионального значения.