Энрике Иглесиас выступит в Москве в рамках мирового турне

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Испанский певец Энрике Иглесиас выступит в Москве в рамках мирового турне. Об этом сообщили в компании Moscow Show.

«Международная суперзвезда нашего времени, один из самых продаваемых и влиятельных артистов, многократный победитель премии «Грэмми» и American Music Awards, кумир миллионов, красивый, обаятельный и талантливый, Энрике Иглесиас выступит с единственным концертом в Москве», — говорится в сообщении.

Мероприятие пройдёт в концертном зале «Крокус Сити Холл» 1 июня 2018 года.

В декабре 2017 года стало известно, что Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями.

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