В Подмосковье открываются летние кинотеатры

Короткая ссылка
В Московской области в пятницу, 18 мая, стартует региональный проект «Летние кинотеатры». Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу областного Министерства культуры.

Фильмом открытия стал «Тренер» Данилы Козловского. Как отметила глава ведомства Оксана Косарева, показ приурочен к чемпионату мира по футболу 2018 года в России.

В летних кинотеатрах покажут также анимационные ленты «Смешарики. Дежавю», «Фиксики: Большой секрет», «Чудо-Юдо», картины «Салют-7», «Большой», «Притяжение», «Карп отмороженный», «Училка», «Каникулы президента», «Гоголь: Начало» и другие.

Кроме того, запланированы показы новинок и классики российского кино.

По словам Косаревой, на открытие кинотеатров подали заявки многие подмосковные парки, в том числе в Солнечногорске, Серебряных Прудах и Талдоме.

Ранее специальный корреспондент НСН Марина Латышева рассказала о показе фильма Спайка Ли «Чёрный клановец» на Каннском кинофестивале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Культура
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных