Российский режиссёр получил приз на Каннском кинофестивале за короткометражный фильм

Короткометражный фильм российского режиссёра Игоря Поплаухина «Календарь» получил награду Cinéfondation в рамках Каннского фестиваля. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Как отмечается, картина Поплаухина разделила второе место с работой «Шторм в нашей крови» режиссёра Шен Ди из Китая.

Первое место занял чилийский режиссёр Диего Кеспендес за работу «Утро электрического льва».

Всего в программе участвовали 17 студенческих фильмов, которые были отобраны из 2426 заявок из 512 киношкол по всему миру.

Ранее сообщалось, что на Каннском кинофестивале критики встретили новый фильм Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» аплодисментами.







