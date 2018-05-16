В Иркутске откроют региональный центр Всероссийского музея А.С. Пушкина

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В Иркутске планируют открыть региональный центр Всероссийского музея А.С. Пушкина, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Он будет расположен в Иркутском областном историко-мемориальном музее декабристов. Церемония открытия намечена на 18 мая.

Посетители смогут ознакомиться с выставками, мультимедиаресурсами и электронными галереями, разработанными на основе оцифрованных материалов из фондов музея, совершить виртуальное путешествие по мемориальным экспозициям, принять участие в серии вебинаров и онлайн-лекций.

Всероссийский музей А.С. Пушкина является старейшим пушкинским музеем в стране. Он ведёт свою историю от первого музея поэта, открытого в Санкт-Петербурге в 1879 году.

Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал о программе «Ночи музеев» в Кемерове.

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