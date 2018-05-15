На Гавайях рассказали о финансовых потерях в связи с извержением вулкана

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Глава туристического совета Гавайских островов Росс Берч рассказал о финансовых потерях, которые понёс регион в связи с активизацией вулкана Килауэа.
На Гавайях рассказали о финансовых потерях в связи с извержением вулкана
  • Reuters

Об этом сообщает Associated Press.

По словам Берча, туристическая отрасль острова, являющаяся основой местной экономики, потеряла как минимум $5 млн в связи с отменами поездок, которые были зафиксированы с мая по июль.

По его словам, темпы бронирования отелей, экскурсий, туров и других мероприятий снизились наполовину.

Ранее на Гавайях прилегающие к вулкану Килауэа районы были объявлены зоной стихийного бедствия. Местные власти обратились к федеральному правительству с просьбой о помощи.

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