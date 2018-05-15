В Хабаровске откроют студию «Ералаш»

В Хабаровске появится студия «Ералаш» под руководством Бориса Грачевского. Как ожидается, первый кастинг пройдёт 18 мая.

К участию приглашаются не только дети от 5 лет, но и молодёжь до 25 лет. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

«На кастинге режиссёры будут отсматривать претендентов с актёрскими способностями, а затем уже отобранных актёров ждут мастер-классы и подготовка к съёмкам», — заявила представитель студии «Ералаш» в Хабаровске Юлия Гриванкова.

Первые сюжеты могут быть сняты летом на различных городских площадках.

Ранее m24 сообщало, что названы фильмы, претендующие на премию «За создание образа Москвы в киноискусстве».