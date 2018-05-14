Георгий Данелия прокомментировал смерть актёра Баадура Цуладзе

Народный артист СССР, режиссёр Георгий Данелия в беседе с НСН прокомментировал смерть актёра Баадура Цуладзе.

«Это был прекрасный человек, замечательный. Он снимался в моём фильме уже 40 лет тому назад, мы с тех пор не виделись. У нас было с ним единодушие», — заявил он.

Цуладзе сыграл в ленте Данелии «Не горюй!» в 1968 году.

Известность ему принесли роли в таких картинах, как «Приключения Буратино», «Листопад», «Будьте моим мужем».