Дом актёров МХАТ в Москве отреставрируют

Дом актёров МХАТ в центре Москвы отреставрирует победитель конкурса, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу департамента по конкурентной политике.

Подрядчик должен привести в порядок стены фасадов, гранитную облицовку, белокаменный портал, крыльцо, барельефы, терразитовую штукатурку. Также требуется воссоздать монументальную живопись.

На все работы отведено не более пяти месяцев с даты подписания контракта.

Здание в Глинищевском переулке было построено в 1935—1938 гг. В нём жили актёры знаменитых театров, в одной из квартир проживал режиссёр Владимир Немирович-Данченко.

Ранее НСН сообщала, что реставрацию здания театра «Современник» в Москве могут завершить к сентябрю.