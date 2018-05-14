Фестиваль «Губернский стиль» в Воронеже посвятят юбилею Вячеслава Зайцева

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Международный фестиваль моды, дизайна и ремёсел «Губернский стиль», который будет проходить в Воронеже с 25 по 27 мая, посвятят Году волонтёрства, а также юбилею модельера Вячеслава Зайцева. Об этом сообщает kp.ru.

Зайцев вновь возглавит жюри конкурса. Дефиле запланировано на 26 мая.

Молодые дизайнеры представят свои работы в нескольких номинациях, среди которых «Креатив», «Бизнес-идея», «Дебют», Streetstyle.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Зайцев получил звание почётного жителя Щёлковского района.

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