В зоопарке Ижевска родилась самка северного оленя

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В майские праздники в зоопарке Ижевска родилась самка северного оленя, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу.

Оленёнка уже можно увидеть на прогулке.

«Как и все детёныши, она очень игривая и любознательная, но всегда держится около мамы. А мама Юта по пятам следует за своей дочуркой и оберегает ее», — рассказали в зоосаде.

Ранее Nation News сообщало, что в Московском зоопарке вылупился птенец краснокнижного кудрявого пеликана.

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