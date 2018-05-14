В майские праздники в зоопарке Ижевска родилась самка северного оленя, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу.

Оленёнка уже можно увидеть на прогулке.

«Как и все детёныши, она очень игривая и любознательная, но всегда держится около мамы. А мама Юта по пятам следует за своей дочуркой и оберегает ее», — рассказали в зоосаде.

Ранее Nation News сообщало, что в Московском зоопарке вылупился птенец краснокнижного кудрявого пеликана.