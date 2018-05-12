Актёр Андрей Ильин рассказал о региональных театрах

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Актёр театра имени Евгения Вахтангова Андрей Ильин в беседе с ИА «Хабаровский край» рассказал о региональных театрах.

«Театр везде разный, конечно. Бывают города, где в бытовом плане даже сложно живётся. А театр есть, и он конкурентоспособен. Бывает наоборот», — заявил он.

По его мнению, в каждом уважающем себя городе — и большом, и маленьком — нужны именно свои театры, артисты.

Как отметил Ильин, театр — это искусство, которое будет жить вечно, и никакое интерактивное телевидение его никогда не заменит.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что назначен главный режиссёр РАМТ. Пост займёт Егор Перегудов.

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