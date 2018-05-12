Актёр Андрей Ильин рассказал о региональных театрах
«Театр везде разный, конечно. Бывают города, где в бытовом плане даже сложно живётся. А театр есть, и он конкурентоспособен. Бывает наоборот», — заявил он.
По его мнению, в каждом уважающем себя городе — и большом, и маленьком — нужны именно свои театры, артисты.
Как отметил Ильин, театр — это искусство, которое будет жить вечно, и никакое интерактивное телевидение его никогда не заменит.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что назначен главный режиссёр РАМТ. Пост займёт Егор Перегудов.